◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席は鋭い打球を放ったものの好守にはばまれ、右直に倒れた。1―3の6回、先頭で迎えた第3打席は1ボール2ストライクからの4球目、内寄りのスライダーを完璧に捉えた。打球速度117・3マ