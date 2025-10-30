委任状がない前編では、岩倉使節団が不平等条約の延長のために渡米しますが、森有礼によって条約の「延長」ではなく「改正」の本交渉開始を持ちかけられたところまで説明しました。岩倉使節団の裏で進んでいた“不平等条約の完成”――明治政府が犯した外交の失敗・アメリカの罠【前編】サンフランシスコに到着して以来、使節団一行は各地で大歓迎されます。歓迎ムードの中で伊藤博文は森有礼と駐日公使デロングの提案に乗りました