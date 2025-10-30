◇プロ野球・巨人秋季キャンプ初日（10月29日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）2006年から10年の5シーズン、巨人でプレーした李承菀（イ・スンヨプ）氏。巨人の秋季キャンプで臨時コーチを務めることになりました。初日はチームメートと再会を果たし、笑顔も見せていた李コーチ。「みんなと会えてすごくうれしかったです。15年ぶりのジャイアンツのユニホームを着るのも、すごくうれしいです」と語りました。打撃練習