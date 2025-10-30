「私の乳がんは遺伝かも」「母も祖母も乳がんを発症しているから自分も発症するの？」女優アンジェリーナ・ジョリーが、未発症ながら乳房と卵管の予防的切除術に踏み切ったことから、「遺伝性乳がん卵巣がん症候群（以下HBOC）」が注目を集めたことが記憶に新しい。がん研有明病院臨床遺伝医療部長の植木有紗先生が解説する。「日本の乳がん患者の約4％、卵巣がん患者の10〜15％は、乳がんや卵巣がんになりやすい1BRCA1／BRCA2遺伝