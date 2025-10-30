今回は、筆者の友人・A子に聞いた話をご紹介します。いつも穏やかで争いを避けるA子でしたが、同僚のマウント癖に限界を迎えたある日、思わず放った一言が職場の空気を一変させる結果に。見ていた全員が沈黙し、A子は“本当の信頼”を得ることになったのです。職場での人間関係トラブルから、スカッとする展開を迎えたエピソードです。 何気ない一言が刺さる日々 私は入社5年目の事務職員です。職場にはB子さんという、