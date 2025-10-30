ニューストップ > ライフ総合ニュース > 猫が『欲求不満』を感じているときの仕草4選 問題行動のリスクや飼… ねこちゃんホンポ 猫が『欲求不満』を感じているときの仕草4選 問題行動のリスクや飼い主ができる対処法 2025年10月30日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫が欲求不満を感じているときの仕草を紹介している 鳴く回数が増える、しっぽを激しく振っている 毛づくろいが多い、暴れ回る、吠える 記事を読む おすすめ記事 「遊ぼう！」飼い主にかまってくれる猫。気合いのほどは？ 2025年10月24日 18時31分 猫の『声がおかしい』ときに考えられる原因4つ 病気の可能性も？注意すべき症状まで解説 2025年10月25日 20時0分 猫が『怖がっている』ときにみせる5つのサイン 怯えた心への寄り添い方も解説 2025年10月26日 11時0分 猫との幸せな下僕契約！「猫様の要求に屈してしまう」ゲーム中の猫の妨害に愛猫家たちが続々共感した理由【作者に聞く】 2025年10月27日 19時16分