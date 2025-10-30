セガフェイブの「アクドールmini」シリーズに『名探偵コナン』のキャラクターたちが登場。推理劇のようなポーズで表情が変わり、追眼機能もついた全8種類が展開されます☆ セガ フェイブ「アクドールmini名探偵コナン全8種」  発売日：2025年10月30日(木)価格：各935円(税込)商品サイズ：幅55×高80×奥10mm内容物：本体×1、ボールチェーン×1対象年齢：15才以上販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の