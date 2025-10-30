10月30日（木）〜11月9日（日）にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。MINIのブースでは、ポール・スミスとの新たなコラボレーションモデル「MINI Paul Smith Edition」を世界初公開しています。今回のコラボは、「MINI STRIP」（2021年）、「MINI Recharged by Paul Smith」（2022年）に続く第3弾。「MINI Cooper」、「MINI Cooper 5-Door」、「MINI Cooper Convertible」をベースに、ボディー・カラ