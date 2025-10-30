OpenAIがオープンソースの推論モデル「gpt-oss-safeguard」を2025年10月29日にリリースしました。gpt-oss-safeguardは推論時にコンテンツポリシーを追加できるモデルで、各開発者は「不正行為の議論を禁止する」「偽レビューの生成を禁止する」といったルールを自分で設定することができます。Introducing gpt-oss-safeguard | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-gpt-oss-safeguard/Technical report | OpenAIhttps://op