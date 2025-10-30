横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」に、冬の訪れを告げる“上海蟹”が登場。濃密な蟹味噌が香る姿蒸しや、旨味を閉じ込めたあんかけおこげなど、あつあつの逸品で味わう「上海蟹フェア」が期間限定で開催されます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」上海蟹フェア  期間：2025年11月1日（土）〜2026年1月12日（月・祝）※除外日 2025年12月24日(水)・12月25(木)・2026年1月1日(木・