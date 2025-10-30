●関東首都圏・近畿圏を中心に展開しているスーパーマーケット『ライフ』のベーカリー部門『小麦の郷』が大人気。その理由を取材してきました。 かつては総菜売り場の一角に過ぎなかったスーパーマーケットのパンコーナー。しかし近年、その存在は大きく変わりつつあり、専門店さながらの品質とラインナップを備えながら、手頃な価格を実現し、新たな“街のパン屋