10月30日（木）〜11月9日（日）にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。家電メーカーのシャープのブースでは、EV（電気自動車）のコンセプトモデル「LDK+（エルディーケープラス）」第二弾が初公開されています。クルマがリビングルームにクルマを所有していても、1日のうち駐車している時間が圧倒的に長いのが一般的と言えます。それならば、クルマが使われていない時間を、リビングルームの拡張空間と