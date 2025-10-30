食楽web ●虎ノ門で愛されるカレーの名店『Spice and Vegetable 夢民』の魅力とは？ 1975年に東京・西早稲田の明治通り沿いにオープンした小さなカレー店『夢民（ムーミン）』。スープカレーなどの概念がない時代からサラッとしていながらもコク深いインド式カレーを提供し、行列が絶えない名店中の名店でした。筆者も高校生の頃から通っていた店で、あの味わいを思い出すと、今も