与野党は参院議運委理事会で、参院本会議での代表質問に際し、衆院議員の尾崎正直官房副長官が陪席することで合意した。野党は、参院議員の佐藤啓副長官が自民派閥裏金事件に関わったとして、議運委理事会などへの出席を拒否していた。