カリブ海諸国を直撃したハリケーン「メリッサ」は、バハマ諸島に向かって進む中、これまでに少なくとも30人が死亡するなど被害が拡大しています。【映像】災害の様子ハリケーン「メリッサ」は28日午後、5段階中最も強いカテゴリー5の勢力を保ったままジャマイカに上陸し、西部を中心に甚大な被害をもたらし少なくとも7人が死亡しました。その後、カテゴリー3の勢力で29日未明にキューバに上陸し、大雨による河川の水位上昇に