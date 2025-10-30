フジテレビ報道局の調査報道プロジェクト「スポットライト」では、皆さんから寄せられれた身近な困りごとや疑問にお答えします。今回は「自転車の青切符」に関する疑問です。“自転車ルール”めぐる疑問【投稿】2026年4月からの自転車「青切符」導入は、安全意識を高める上で重要です。しかし、罰則強化の前に、全国の「自転車インフラの格差」を無視した一律の取り締まりに疑問を感じます。群馬県高崎駅東口周辺の車道には自転車