クマによる被害が全国で相次ぐ中、今年度、クマに襲われて死亡した人の数が12人に上り、これまで過去最多だった2023年度の6人から2倍になったことが分かりました。環境省は、秋田県秋田市で今月27日に遺体で見つかった女性について、クマに襲われて死亡したものと認定し、今年度、クマによる死者数が12人に上ったと先ほど発表しました。これまで過去最多の死者数だったのは、2023年度の6人でしたが、今年度は2倍の数となっています