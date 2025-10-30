2025年7月24日に日本でのデリバリーがスタートしたアウディの新型BEV「A6アバントe-tron」（写真：三木 宏章）【写真を見る】一充電あたり734km走行可能、広いラゲージスペースが魅力。アウディの新型BEV｢A6アバントe-tron｣の内外装（37枚）ドイツ・アウディが展開するBEV（バッテリーEV）ブランド「e-tron（イートロン）」の最新モデル「A6アバントe-tron」に試乗する機会を得た。ミドルサイズの高級車を意味する「プレミアムアッ