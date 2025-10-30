リヨンの思い出を更新。それもエマと。 リヨンは、19年前に一人旅で訪れたきり。 高台にあるユースホステルに泊まり、織物の博物館に行き、名物料理を食べて、夜のソーヌ川を見てフランスのどの川よりも好きだと思った。 お土産はもちろん緑色のお菓子、クッサンドリヨン。 それでもパリやボルドー、マルセイユなんかの街に比べると、尖っていないというか、上品な都会という感じ。まぁ、好きでも嫌いでもな