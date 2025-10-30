30日未明、秋田市中心部の国学館高校の近くでクマ1頭が目撃されました。目撃場所は千秋公園に隣接していて、警察は付近で目撃が相次いでいるクマと同じ個体の可能性が高いとみて注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、30日午前3時ごろ、秋田市千秋明徳町の市道を自転車で走っていた30代の男性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約80センチで、きららとしょかん明徳館の方向から国学館高