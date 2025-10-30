カラバオカップ4回戦でリヴァプールとクリスタル・パレスが戦い、0-3でアウェイのクリスタル・パレスが勝利を収めた。パレスは前半終了近くにイスマイラ・サールが連続得点を奪い、リヴァプールは点差を縮められぬままアマラ・ナロの退場によって10人に。88分にジェレミー・ピノの追加点を浴びて万事休すとなった。コミュニティ・シールドを含めると今季3度目となるパレスとの試合。リヴァプールはそのすべてに敗れており、パレス