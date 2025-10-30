山形県上山市金瓶にある東北最大級の遊園地・リナワールドは、３０日、近くでクマの目撃情報があったことから臨時休園すると公表しました。 安全確認のための措置だとしていて、利用者に理解を求めています。 市によりますと、３０日の午前９時４３分ごろに金瓶の東北中央自動車道近くの斜面でクマが目撃され、その後、リナワールドのそばにあるゴルフ場で目撃されました。 現在クマの行方はわかっていないというこ