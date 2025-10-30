レインズインターナショナルが展開する「牛角」は11月6日〜12月25日、冬季限定の「韓国フェア」を全国の牛角店舗で開催する(牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前を除く)。韓国フェア「牛角流サムギョプサル」(693円)は、「旨辛ダレ」と「塩胡椒」から選べる2つの味わい。香ばしく焼き上げたジューシーな豚カルビを、「サンチュ味噌」「コチュマヨ」「チーズソース」の3種ソースで楽しめる。「牛角流サムギョプサル(