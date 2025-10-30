歌手のhitomi（49）が30日、自身のインスタグラムを更新。16歳長女とディズニーハロウィーンに参加した様子を公開した。「娘とディズニーハロウィン行ってきました」と報告。「娘はウェイディングアリエルで、私は悪役のヴァネッサ」とコンセプトを明かし、仮装の様子を投稿した。「なんとなく1日ヴァネッサの様に振る舞ってみました」とhitomi。「娘はやりたい仮装で大満足だったみたい夜はへとへとだったけどね…」とつ