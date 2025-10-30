２９日午前３時１０分頃、静岡市清水区横砂の運送会社「有限会社イムラ運送」の駐車場で、「複数台のトラックが燃えている」と付近の住民から１１９番があった。約３時間５０分後に鎮火し、けが人はなかった。静岡県警清水署などによると、大型トラック２２台と軽自動車１台、鉄骨倉庫が焼けた。また、隣接する木造２階建て住宅の外壁にも延焼した。同署は放火の可能性も視野に出火原因を調べている。現場は、周囲に畑が点在す