「蜀紅錦〜紡がれる夢〜」 中国の"顔面国宝"と呼ばれるヤン・ヤンをトップスターへと押し上げ、日本でも大ヒットした＜シンデレラ・ヒロイン3部作＞の最高傑作とされる「シンデレラはオンライン中！」(2016年)。"男神"と呼ばれる完璧男子に扮したヤン・ヤンの人気ぶりもさることながら、同作をきっかけにブレイクしたイケメンキャストは多数。中でも、今や"時代劇美男"として頭角を現しているスター俳優が、ジェン・イェチョ