アメリカのトランプ大統領と韓国の李在明大統領との首脳会談で、難航していた関税と投資を巡る交渉が妥結しました。【映像】米韓首脳会談の様子アメリカと韓国の関税交渉は7月から膠着状態でしたが、29日の米韓首脳会談では約53兆円の対米投資で合意に達しました。自動車関税については、当初の25％から日本と同じ水準の15％に引き下げられました。また、北朝鮮への対応も議題となり、トランプ氏は金正恩総書記との会談に