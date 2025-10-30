ウエルシア薬局は、10月20日よりフードロスの削減および地域における食生活の支援を目的に、埼玉県の30店舗においてフードドライブの取り組みを開始した。フードドライブウエルシア薬局は、持続可能な社会の実現に寄与するため、これまでに環境省が主催する3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間への参画、加工食品の納品期限の緩和によるフードロスの削減、また地域社会との連携により、収穫された農産物が有効活用された