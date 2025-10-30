グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）の後続プロジェクト『PLANET C：HOME RACE』参加者ラインナップがついに公開された。≪話題≫『ボイプラ2』出演者、暴行現場での救出劇が話題に10月29日午後6時、Mnetコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、参加者ラインナップとプロフィールが発表され、世界中のファンの注目が集まっている。公開されたラインナップには、チェン・ボーウェン、チェン・ズーシ