ボーイズグループEXOの完全体活動をめぐって、メンバーのチェン、ベクヒョン、シウミンの3人とSMエンターテインメントの対立が続いている。《写真》EXO、「6人」で活動へチェン、ベクヒョン、シウミン（CBX）の所属事務所INB100は10月30日、公式立場を通じて「売上額の10％を支払う意思に変わりはなく、現在訴訟が進行中であるため、合意に至り法的手続きが完了し次第、履行する計画」と明らかにした。先立ってSMエンターテインメ