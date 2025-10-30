佐賀インターナショナルバルーンフェスタが開幕し、浮かび上がる熱気球＝30日午前、佐賀市（共同通信社ヘリから）アジア最大級の熱気球大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が30日、佐賀市の河川敷で開幕し、色鮮やかな熱気球が澄んだ秋空を彩った。米国や香港といった20の国・地域から120機以上が参加し、11月3日まで。午前7時ごろから、色とりどりの熱気球が次々に離陸。集まった大勢の観客は「行ってらっしゃい