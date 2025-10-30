三重県内の公立学校における、昨年度のいじめの認知件数は、前の年度より減少したものの、不登校の児童・生徒の数は過去最多となったことが、三重県教育委員会の調べで分かりました。調査は、三重県教育委員会が県内すべての公立の小・中学校・高校、特別支援学校を対象に行いました。調査結果によりますと、昨年度の県内のいじめの認知件数は、前の年度から805件減って6026件となり、この内、不登校などにつながった「重大事態」