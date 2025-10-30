中国では旧暦9月9日の重陽節（2025年は10月29日）に、高齢者を敬い親しむ伝統があります。2013年に公布された「中華人民共和国高齢者権益保障法」は旧暦9月9日を「高齢者の日」と定めました。今年の重陽節は第13回目の「高齢者の日」でした。中国の東部にある浙江省杭州市余杭区は、介護サービスセンターを住宅地のそばやコミュニティー内に設け、高齢者が自宅のすぐ近くで多様な介護サービスを受けられるようにしています。余杭区