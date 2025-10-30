犯罪捜査や行方不明者の捜索などに協力する「嘱託警察犬」の審査会が、三重県鈴鹿市で行われました。一般の人が育てて訓練を行い、警察からの要請で出動する嘱託警察犬。三重県警察では、警察が保有する警察犬がおらず、1966年から嘱託警察犬を任命しています。審査会には23頭が参加し、足跡の臭いをもとに、犯人の遺留品を発見する審査や、布の臭いをかぎ分ける審査など3つの科目で審査が行われました。三重県警察本部によります