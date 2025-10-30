三重県内の福祉サービスの充実に役立ててもらおうと、生命保険協会の三重県協会が、木曽岬町の社会福祉協議会に、福祉車両を贈りました。県内の生命保険会社20社の職員らから寄せられた募金を基に、1991年度から毎年行っているもので、今回を含めて延べ95台の車両が寄贈されています。贈呈式で、生命保険協会三重県協会の橋本康史会長から三重県社会福祉協会の井村正勝会長に、福祉車両1台の目録が、続いて木曽岬町社会福祉協議会