「サーティワン アイスクリーム」は、11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、クリスマスシーズンを盛り上げる「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを、全国の店舗で開催する【写真】『トイ・ストーリー』や『すみっコぐらし』も！クリスマスケーキ一覧■キュートなケーキが勢ぞろい今回開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS」は、アイスクリームケーキやパーティーセットなど、クリス