昨年のワールドシリーズに続いて2人で観戦ドジャースタジアムで28日（日本時間29日）に行われたドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第4戦には、多数の有名人が来場。昨年のワールドシリーズで“無視”されたことで物議を醸した大物が、今年も観客席に姿を見せた。俳優のブラッド・ピットさんの隣で観戦していたのは、地元カリフォルニア州出身のロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」ベーシストのフリー