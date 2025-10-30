高市早苗首相に経済政策を提言するブレーンである本田悦朗氏が西日本新聞のインタビューに応じた。積極財政による「強い経済」を目指す首相に対し、「財政余力は毎年10兆円程度ある。絶対に財政健全化を放棄しないでほしい」と助言したと明かした。首相が継承する第2次安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」が「とうとう最終段階に入った」と主張。成長戦略を推進して“仕上げ”に入ることに期待を示した。本田氏は、安倍政