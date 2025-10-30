ウエルシア薬局は、2025年8月にスイッチOTC化が承認された緊急避妊薬ノルレボ(一般名:レボノルゲストレル)の今後の取り扱いに関わり、店舗に勤務する全薬剤師の従業員約7,200人が指定されているeラーニング(日本薬剤師研修センター主催)を10月上旬より受講し、適切な販売に向けての準備を進めている。ウエルシア薬局緊急避妊薬のノルレボは、現時点において発売時期や価格等は未定だが、ウエルシア薬局は、同薬の発売後に全国に展