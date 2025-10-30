【釜山（韓国南部）＝吉永亜希子】中国国営新華社通信によると、習近平（シージンピン）国家主席は３０日午前、専用機で韓国・釜山に到着した。習氏の訪韓は２０１４年以来、約１１年ぶり。同日、トランプ米大統領との会談に臨み、追加関税問題やレアアース（希土類）の輸出規制などについて協議する見通し。３１日から慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する。高市首相との初の会談も同日行