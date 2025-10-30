クマクマの被害対策として自衛隊派遣を受ける秋田県は30日、担当する職員をこれまでの11人に加え、26人増員する人事を発令した。現場を知る地域振興局などの職員が兼務する。各市町村と自衛隊の調整などを担い、被害防止のための体制を強化する。自衛隊の活動状況の集約、県警や猟友会などとの調整も行う。発令式であいさつした信田真弓生活環境部長は報道陣に「市町村の受け入れ態勢が整い次第、派遣をお願いしたい」と述べた