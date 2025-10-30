始球式を務めるドジャースの共同オーナーのマジック・ジョンソンさん＝ロサンゼルス（共同）プロバスケットボールNBAの元スター選手でドジャースの共同オーナーでもあるマジック・ジョンソンさんが29日、ワールドシリーズ第5戦で始球式を行い、捕手役を務めたベッツに投げ込んだ。レーカーズの現役時代に付けていた背番号32で、ドジャースのユニホームを着用。投げ終わると歓声に応えるように両手を広げた。（共同）