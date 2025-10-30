アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談に向かう移動中に「G2がまもなく開催される！」とSNSに投稿しました。トランプ氏は米中首脳会談を「G2」と表現したかたちです。「G2」は世界の2大大国である「アメリカと中国の2極体制」を指す言葉として使われましたが、2010年代以降、米中対立が激しさを増すにつれて、「G2」という言葉は使われなくなってきていました。