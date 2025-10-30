LINEヤフーが運営するLINEリサーチは10月23日、一番好きな銀行や、その銀行を好きな理由に関する調査の結果を発表した。調査は2025年9月1日〜9月3日、日本全国の15歳〜69歳の男女3152人を対象にインターネットで行われた。○一番好きな銀行、全体1位は「地方銀行」一番好きな銀行は?いま口座を持っていない銀行も含め、一番好きな銀行を聞いた。全体では1位が「地方銀行(地銀)」、2位が「ゆうちょ銀行」となり、地域密着型の銀行が