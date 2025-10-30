鏡を見て「あ、白髪！」と見つけたら、つい気になって抜いてしまう……なんてことはありませんか？「白髪は抜くと増える」という噂もありますが、実際のところどうなのでしょうか？白髪を見つけたときの正しい対処法を、美容のプロに教えてもらいました。白髪を抜いても「増える」わけじゃない？白髪を1本抜いたからといって、その毛穴から次々と白髪が生えてくるわけではありません。ただし、毛を無理に引き抜くことで毛根に負担