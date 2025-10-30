トランプ米大統領国防総省に核兵器実験を開始するよう指示、直ちに開始へ トランプ米大統領が国防総省に核兵器実験を開始するよう指示したとSNSに投稿。 米国は他国を圧倒する核兵器を保有している、私の第一期政権下で達成されたものだ。ロシアが世界2位、中国は大きく離れて3位だが、5年以内に追いつくだろう。他国の核実験計画を受け国防総省に我が国の核兵器実験を開始するよう指示した、直ちに開始される。