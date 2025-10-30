finalは、11月1日にステーションコンファレンス東京で開催される「秋のヘッドフォン祭 2025」において、新フラッグシップワイヤレスイヤフォン「TONALITE」を出展する。身体形状をスキャンし「音色」を個人最適化する、final独自の技術「DTAS」を搭載しているのが特徴で、11月からGREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを開始する。 final新フラッグシップワイヤレスイヤフォン「TONALITE」 TONALITE 「音楽が持