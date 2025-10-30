【WWE】RAW（10月27日／日本時間28日／カリフォルニア・アナハイム）【映像】小柄美女、衝撃ビンタで“ぐにゃり”半失神大ベテランと若手女子が意地の”ビンタ”合戦。「リスペクトしてま〜す」と騙され、若手にビンタを喰らった美熟女レスラーが”舐めんじゃねぇ！”と怒りの倍返しビンタを一閃。脳揺れ“ぐにゃり”ダウンの若手にレフェリーが肩を貸し介護する衝撃シーンにファンも驚きを隠せない様子だった。WWE「RAW」で、