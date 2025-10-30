１１月１５日に開幕する聴覚障害者のスポーツ大会「東京２０２５デフリンピック」に出場する熊本学園大陸上競技部４年、冨永幸佑選手（２１）の壮行会が２９日、同大で行われた。冨永選手は、５月５、６日に埼玉県熊谷市で開催された「第２２回日本デフ陸上競技選手権大会」で男子１００メートル３位、同２００メートル８位の好成績を残した。デフリンピックでは男子１００メートルと男子４００メートルリレーの日本代表選手と