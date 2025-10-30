中日のヘッドコーチ就任が決まり、記者会見を終えてポーズをとる嶋基宏氏＝30日、名古屋市中日は30日、現役時代に楽天などで活躍した嶋基宏氏（40）がヘッドコーチに就任すると発表した。井上一樹監督体制1年目の今季は置かれなかった補佐役として抜てきされた嶋氏は、名古屋市内で記者会見し「井上監督が目指す野球を選手に伝えることが僕の仕事。気を引き締めてやっていく」と意気込みを語った。嶋氏は愛知・中京大中京高か